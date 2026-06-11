В Орле прошёл спецмедосмотр для участников СВО

11.6.2026 | 14:40 Важное, Медицина, Новости

Его организовали на базе Поликлиники №2.

ИА “Орелград”

Мероприятие провели Департамент здравоохранения Орловской области и региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Комплексную проверку прошли около 15 человек. Они сдали лабораторные анализы, сделали ЭКГ, флюорографию и спирографию. Кроме того, участников СВО осмотрели хирург, невролог и оториноларинголог.

По итогам приёмов каждому пациенту дали индивидуальные рекомендации.

Напомним, что ветераны боевых действий имеют право на прохождение диспансеризации во внеочередном порядке. Помочь с этим, а также с получением медпомощи и реабилитации, могут в филиале фонда «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»


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