В Орле прошёл спецмедосмотр для участников СВО

Его организовали на базе Поликлиники №2.

Мероприятие провели Департамент здравоохранения Орловской области и региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Комплексную проверку прошли около 15 человек. Они сдали лабораторные анализы, сделали ЭКГ, флюорографию и спирографию. Кроме того, участников СВО осмотрели хирург, невролог и оториноларинголог.

По итогам приёмов каждому пациенту дали индивидуальные рекомендации.

Напомним, что ветераны боевых действий имеют право на прохождение диспансеризации во внеочередном порядке. Помочь с этим, а также с получением медпомощи и реабилитации, могут в филиале фонда «Защитники Отечества».

ИА «Орелград»