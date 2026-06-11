Орловчанку обвинили в мошенничестве при получении выплат

Предполагается, что она подала незаконное заявление на получение пособий.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Известно, что это жительница Урицкого района. Дело возбудили по статье «мошенничество». Сейчас оно передано в суд.

По текущей версии, преступление произошло в 2025 году в феврале.

Женщина знала, что её ограничили в родительских правах, но всё равно подала заявление на получение пособий — на двоих детей. После этого орловчанке перечислили из бюджета около 187 тысяч рублей, считает следствие.

ИА «Орелград»