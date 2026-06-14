Житель Орла заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

Также его на три года лишили водительских прав.

Вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда города Орла в отношении местного жителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение. Как было установлено в суде, инцидент произошел в ноябре 2025 года. Около полуночи мужчина с согласия своей сожительницы сел в принадлежащий ей автомобиль «Мицубиси ASX» и начал движение от одного из домов по улице Металлургов.

Припарковав машину возле пивбара, он приобрел там алкогольную продукцию и употребил ее прямо в салоне автомобиля, после чего снова запустил двигатель и поехал. В первом часу ночи на улице Металлургов водитель был остановлен инспектором ДПС. Освидетельствование на месте с помощью прибора «Алкотектор» показало наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 0,663 мг/л, что подтвердило состояние опьянения.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, это был не первый «пьяный заезд» нарушителя. Постановлением мирового судьи судебного участка №6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году орловец уже привлекался к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Тогда ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1 год 6 месяцев. Однако штраф он так и не оплатил, а водительское удостоверение в органы ГИБДД не сдал.

Поскольку срок давности привлечения к административной ответственности не истек, на момент ноябрьской поездки 2025 года орловец все еще считался лицом, подвергнутым административному наказанию. Это автоматически перевело его проступок в разряд уголовно наказуемых деяний. Судебное заседание прошло в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела без полноценного разбирательства.

Судья квалифицировал его действия по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, беременность сожительницы, а также признание вины и раскаяние. Отягчающих обстоятельств не было установлено.

Отдельно суд рассмотрел вопрос о конфискации транспортного средства. По закону автомобиль, использованный при совершении преступления по статье 264.1 УК РФ, подлежит изъятию в пользу государства. Однако в данном случае машина принадлежит на праве собственности сожительнице подсудимого и из ее владения не выбывала. Подсудимый использовал автомобиль временно, с ее согласия. Поэтому суд постановил, что автомобиль конфискации не подлежит.

ИА “Орелград”