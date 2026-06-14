Водитель большегруза осужден за смертельное ДТП с велосипедистом в Орле

Ему назначено наказание в виде принудительных работ.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор жителю Урицкого района, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Как сообщили в пресс-службе суда, водитель грузового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги по улице Энергетиков на улицу Московскую в областном центре, в нарушение Правил дорожного движения не уступил дорогу велосипедисту, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение.

Полученные велосипедистом телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и пострадавший, к сожалению, скончался на месте происшествия. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. По его версии, он не видел велосипедиста, а при совершении маневра соблюдал все Правила дорожного движения. Подсудимый просил суд его оправдать. Однако суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 20 процентов из его заработной платы в доход государства. Кроме того, суд лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, добавили в пресс-службе суда.

Тем временем Северный районный суд города Орла вынес приговор местному жителю, признав его виновным по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, в августе 2025 года подсудимый, управляя автомобилем, нарушил требования ПДД. При повороте он не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, которые были квалифицированы экспертами как травмы, причинившие тяжкий вред здоровью потерпев. Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал водителя автомобиля виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, осужденного на 2 года лишили права управления транспортными средствами.

ИА “Орелград”