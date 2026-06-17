ЕГЭ по русскому дал первые мультирекорды

17.6.2026 | 13:39 Новости, Образование

В Орловской области подвели итоги очередного экзамена.

Максимальные 100 баллов получили сразу 16 выпускников из 12 учебных заведений региона, включая гимназии, лицеи и школы Орла, Мценска и Орловского муниципального округа.

Особое достижение — первые мультистобалльники, которые сдали сразу два экзамена на высший балл:

  • Артем Аношин из гимназии ОГУ имени Тургенева — русский язык и литература;
  • Софья Баснец из школы № 9 Мценска — русский язык и химия;
  • Василиса Федорова из гимназии ОГУ имени Тургенева — русский язык и химия.

Глава Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев поздравил ребят, отметив, что их успех — это не только личная победа, но и гордость для всего региона. Он пожелал выпускникам новых свершений и подчеркнул, что трудолюбие и целеустремленность всегда ведут к высоким результатам.

По данным РЦОКО на 17 июня в Орловской области 30 стобалльных работ.

ИА “Орелград”


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