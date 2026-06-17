Орловские чиновники отказались ремонтировать дорогу из-за отсутствия денег

Однако суд им указал, что важна, прежде всего, безопасность дорожного движения.

Новодеревеньковский районный суд рассмотрел иск межрайонной прокуратуры к администрации городского поселения Хомутово. Поводом для обращения стало ненадлежащее состояние автомобильной дороги по улице 7 Ноября, которое создавало угрозу безопасности участников дорожного движения. По крайней мере, на это указало в своем иске надзорное ведомство.

В ходе мониторинга, проведенного прокуратурой в марте 2026 года, было установлено, что на участке от дома № 5 до дома № 12 дорожное покрытие имеет множественные выбоины и ямочность. Инструментальное обследование, проведенное сотрудниками Госавтоинспекции, показало, что глубина повреждений превышает 5 сантиметров, а ширина – 60 сантиметров. Такое состояние дороги не отвечает требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50597-2017 («Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию»).

В суде представитель администрации поселка не признала исковые требования, указав на отсутствие средств в бюджете и заявив, что выделенные на содержание дорог деньги были полностью израсходованы. Поэтому она попросила суд предоставить максимально возможный срок для устранения выявленных нарушений. Суд, изучив материалы дела, встал на сторону прокуратуры. В его решении отмечается, что отсутствие бюджетных средств не освобождает орган местного самоуправления от обязанности обеспечивать безопасность дорожного движения на своей территории.

Итогом рассмотрения дела стало решение признать бездействие администрации городского поселения Хомутово незаконным. Суд обязал ее привести дорожное покрытие на улице 7 Ноября в соответствие с требованиями ГОСТа, устранив все выбоины и ямы. Но суд учел и финансовые, и временные затраты, необходимые для проведения работ. Поэтому был установлен «разумный срок» для исполнения решения – один год со дня вступления постановления в законную силу.

ИА “Орелград”