Шесть единиц орудия изъяли силовики в Орловской области

Росгвардейцы озвучили итоги рейдов по владельцам оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы всего за неделю приняли от граждан 187 заявлений по вопросам предоставления государственных услуг и рассмотрели 175 ранее поданных обращений. По результатам этой работы физическим и юридическим лицам выдано 148 лицензий и разрешений. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Особое внимание росгвардейцы уделили контролю за соблюдением правил оборота оружия. В течение всего одной недели было проведено 75 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия у владельцев. По их итогам было составлено девять протоколов об административных правонарушениях, за различные нарушения и по другим причинам было изъято шесть единиц оружия и аннулировано пять «оружейных» лицензий.

Напомним, Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выдает гражданам и организациям разрешения на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия, а также оформляет удостоверения для частных охранников и лицензирует деятельность организаций, занятых в сфере оборота оружия и предоставления охранных услуг.

В контексте предоставления госуслуг стоит отметить, что активная работа ведется и в других силовых структурах области. Так, ранее УМВД России по Орловской области отчиталось об итогах оказания госуслуг за январь-апрель 2026 года. В частности, Управление по вопросам миграции обработало 68 090 обращений в своей сфере. Из них 17 992 обращений было подано через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) и 23 313 – через многофункциональные центры (МФЦ).

Подразделения Госавтоинспекции провели 18 308 регистрационных действий, а также оказали 10 111 услуг по сдаче экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Значительный объем работы пришелся и на Информационный центр УМВД. Он принял 14 073 заявления о выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости, из них 11 004 через ЕПГУ и 3007 – через МФЦ, и выдал заявителям 9634 соответствующие справки.

Кроме того, Управление по контролю за оборотом наркотиков выдало 73 заключения на 135 лиц об отсутствии у работников непогашенной судимости. Стоит добавить, что на «телефон доверия» УМВД (41-38-56) поступило 233 сообщения жителей, а на официальный сайт ведомства за тот же период времени поступило 1530 обращений. По всем из них проведены проверки, заявителям направлены ответы о принятых мерах, подчеркнули в региональном УМВД.

ИА “Орелград”