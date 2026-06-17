В Орловской области разоблачили фейк о защите от беспилотников за свой счет

17.6.2026 | 12:49 Новости, Общество

Якобы в связи с отсутствием государственного финансирования мероприятий по обороне.

В Сети распространяется документ «Об обеспечении защиты предприятий, учреждений и объектов критической инфраструктуры Орловской области от беспилотных летательных аппаратов. Он якобы подписан губернатором региона Андреем Клычковым.

В фейковом указе на руководителей предприятий, организаций и объектов критической инфраструктуры возложили персональную и имущественную ответственность за защиту своих объектов. Якобы предписывается до 1 августа создать из числа сотрудников вооруженные группы быстрого реагирования, а также смонтировать за счет своих средств системы ПВО, РЭБ, средства маскировки и фортификационное оборудование. Злоумышленники также поручили руководителям представить в администрацию губернатора планы-графики с указанием сроков, ответственных и затрат.

«Это фейк! Такого документа не существует. Глава региона не подписывал подобного указа. Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам информации!» – сообщили в администрации Орловской области.

ИА “Орелград”


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