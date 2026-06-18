Орловские эксперты оценили безопасность тушенки

Масштабное исследование провели в Орловской испытательной лаборатории.

Эксперты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершили масштабную проверку мясных консервов. Всего было проверено 48 образцов «Говядины тушеной высший сорт» и все они были признаны соответствующими требованиям нормативной документации. Исследования проводили специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы.

По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ», всего они выполнили 288 анализов на органолептические показатели, в том числе оценили внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенцию продукта. Эти параметры являются важнейшими индикаторами качества и свежести, позволяя выявить любые отклонения от нормы. Работы велись строго по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие методы проведения органолептической оценки».

Кроме того, было проведено 240 микробиологических исследований. Специалисты проверяли продукт на наличие патогенных микроорганизмов и определяли общее микробное обсеменение. В данном случае контроль микробиологической чистоты выполнили согласно требованиям ГОСТ 30425-97 «Консервы. Методы определения промышленной стерильности».

По итогам всех проведенных исследований было установлено, что ни один из 48 образцов не вызывает нареканий у экспертов. Полученные данные уже внесены в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований «Веста», на их основании оформлены протоколы испытаний для заявителя.

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям признало недействительной декларацию о соответствии на мясные полуфабрикаты, производимые Должанским районным потребительским обществом. Как сообщало ведомство, нарушения были выявлены в ходе анализа данных автоматизированной информационной системы «Меркурий». Специалисты установили, что декларация была выдана на основании протоколов испытаний, которые не подтверждали проведение полного объема необходимых исследований.

В частности, в документах отсутствовали данные о проверке продукции на содержание антибиотиков левомицетина (хлорамфеникола) и бацитрацина. По итогам проверки Управление приняло решение о признании декларации недействительной. Это означает, что продукция не может находиться в обороте до тех пор, пока производитель не проведет все необходимые исследования и не оформит документы заново. Проверки качества продуктов питания в регионе продолжаются.

ИА “Орелград”