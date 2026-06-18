Спонсорам терроризма не разрешат строить хранилища на орловской земле

Обновлены правила предоставления субсидий на строительство и модернизацию овощехранилищ.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на создание и модернизацию хранилищ для картофеля и овощей. Как следует из постановления, которое подписал губернатор Андрей Клычков, скорректированы правила, утвержденные в мае 2025 года. Из преамбулы документа следует, что изменения призваны упростить доступ аграриев к государственной поддержке.

Также изменения направлены на приведение регионального порядка в соответствие с федеральными требованиями. В частности, субсидия теперь рассчитывается из прямых понесенных затрат без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Это новшество автоматически исключает двойное возмещение одних и тех же расходов из разных источников. Также смягчены требования к срокам создания хранилищ.

Из постановления следует, что требование о начале создания или модернизации хранилища не ранее чем за 3 года до получения субсидии не действует в течение трех лет с даты подачи заявки на участие в федеральном отборе инвестиционных проектов, если субсидия ранее не была предоставлена из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств. Проще говоря, это позволит аграриям, чьи проекты уже одобрены, но не получили финансирования в прошлые годы, претендовать на поддержку в текущем периоде.

При этом введен запрет на возмещение проектных расходов. В документе указано, что средства субсидии не могут направляться на оплату разработки проектной документации, инженерных изысканий, государственной экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости. Областные власти уточнили требования к участникам отбора. Например, введено новое условие о том, что у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату иных субсидий и бюджетных инвестиций перед Орловской областью.

Также скорректированы требования к раскрытию структуры учредителей для исключения офшорного влияния. Кроме того, для получения субсидии теперь потребуется справка, подписанная руководителем участника отбора (для юридических лиц) или участником отбора (для индивидуальных предпринимателей), подтверждающая, что он не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Отбор получателей субсидий теперь в полном объеме проводится через систему «Электронный бюджет». Участники подают заявки в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы РФ. Кстати, заявка на участие в отборе инвестиционных проектов теперь подается в свободной форме с указанием наименования заявителя, названия проекта и гарантии достоверности сведений. Но перечень подтверждающих документов дополнен справкой о структуре участников или учредителей.

Напомним, что субсидия предоставляется сельхозтоваропроизводителям, кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Размер субсидии составляет 25 процентов фактической стоимости хранилища, но он не может превышать предельную стоимость, установленную Минсельхозом РФ. Хранилище должно быть введено в эксплуатацию не позднее 1 июля года предоставления субсидии. Результатом предоставления субсидии должно быть увеличение мощностей по хранению картофеля и овощей. Распределением таких субсидий занимается департамент сельского хозяйства Орловской области.

ИА “Орелград”