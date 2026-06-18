Регистрация на проект «Знать. Любить. Гордиться!» продлена до 25 июня

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» сообщает о продлении регистрации на Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» (в рамках Нацпроекта «Молодёжь и дети»). Подать заявку на участие можно до 25 июня 2026 года на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.

Региональный этап проекта уже стартовал и продлится до 5 июля. Участники выполняют задания об истории, культуре, традициях, природных местах, промышленности, гастрономии, героях и достижениях своих регионов. Те, кто ещё не успел присоединиться, могут зарегистрироваться, включиться в задания и начать рассказывать о своей малой родине.

«Знать. Любить. Гордиться!» — это возможность узнать Россию через свой регион: рассказать о значимых местах, семейных и культурных традициях, людях, которыми гордится родной край, а также предложить идеи народных маршрутов по стране. Участники станут соавторами интерактивной карты с объектами показа и маршрутами по России.

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет включительно: на момент окончания регистрации участнику ещё не должно исполниться 36 лет. Также принять участие могут семейные команды от двух человек: в составе команды должен быть ребёнок до 18 лет и совершеннолетний родственник, которому на момент окончания регистрации также ещё не должно исполниться 36 лет.

Планируется, что проект объединит 150 тысяч участников из всех 89 регионов России. Самых активных ждут до 5 тысяч познавательных путешествий по маршрутам программы «Больше, чем путешествие». Победители отправятся в уникальные поездки по России — от Балтики и Русского Севера до Камчатки, Якутии, Шантарских островов и плато Путорана. Финалисты смогут путешествовать по своему федеральному округу.

Успейте подать заявку до 25 июня: знатьлюбитьгордиться.рф.

ИА “Орелград”