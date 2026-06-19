Два внедорожника «Нива» отправились из Орла в зону СВО

19.6.2026 | 11:23 Новости, СВО

Машины приобретены при поддержке Россельхознадзора и Народного Фронта.

Фото: Россельхознадзор по Орловской и Курской области

Накануне, 18 июня, из Орловской области на передовую отправились два подготовленных автомобиля «Нива». Один из них будет передан военному госпиталю, второй — направлен непосредственно бойцам в зону боевых действий. Автомобили стали 111-м и 112-м транспортными средствами, отправленными в рамках совместной работы регионального отделения Народного Фронта, Управления Россельхознадзора и фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете.

Технику освятил настоятель местного храма иерей Арсений. Помимо автомобилей, в гуманитарный груз вошли маскировочные сети и продукты питания.

ИА “Орелград”


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