Два внедорожника «Нива» отправились из Орла в зону СВО

Машины приобретены при поддержке Россельхознадзора и Народного Фронта.

Накануне, 18 июня, из Орловской области на передовую отправились два подготовленных автомобиля «Нива». Один из них будет передан военному госпиталю, второй — направлен непосредственно бойцам в зону боевых действий. Автомобили стали 111-м и 112-м транспортными средствами, отправленными в рамках совместной работы регионального отделения Народного Фронта, Управления Россельхознадзора и фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете.

Технику освятил настоятель местного храма иерей Арсений. Помимо автомобилей, в гуманитарный груз вошли маскировочные сети и продукты питания.

ИА “Орелград”