Житель Подмосковья приехал на Орловщину и оскорбил женщину

В результате он стал фигурантом административного дела и предстал перед судом.

Мировой судья судебного участка Шаблыкинского района Орловской области рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Подробности этого процесса раскрыла пресс-служба Урицкого районного суда. Фигурантом административного дела оказался житель Московской области, который приехал на Орловщину и в ходе конфликта публично оскорбил местную жительницу.

В рамках административного производства мировой суд установил, что столичный житель в тот день находился «по одному адресу с местной жительницей». По какой-то причине они поссорились. И в ходе конфликта гость начал сыпать оскорблениями в адрес женщины, причем происходило это в присутствии нескольких очевидцев, которые участия в их конфликте не принимали. Сообщается, что использованные подмосковным гостем выражения «противоречили установленным правилам поведения и общечеловеческой морали, что унизило честь и достоинство женщины».

Последняя не стала прощать такого поведения и обратилась с заявлением в полицию. Она описала суть произошедшего конфликта и просила правоохранительные органы привлечь ее обидчика к ответственности. В суде напомнили нормы Конституции РФ, согласно которым «осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц, в том числе достоинство личности, охраняемое государством».

Оскорбление представляет собой разновидность психического насилия, которая выражается в отрицательной оценке личности гражданина, подрывает его репутацию в глазах окружающих и наносит ущерб самоуважению, уточнили в суде. Интересно, что на само разбирательство в зал суда не явилась ни она из сторон, так что дело было рассмотрено без их личного присутствия. Но представленных доказательств хватило для того, чтобы подмосковный гость был признан виновным во вмененном ему административном правонарушении.

При назначении наказания мировой суд учел характер совершенного правонарушения, личность нарушителя и его имущественное положение. Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств в данном процессе выявлено не было. Постановлением орловского мирового судьи жителю Московской области было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей. Оно еще не вступило в законную силу, следовательно, грубиян имеет право его обжаловать.

ИА “Орелград”