В регионе пять лет не могут благоустроить землю для многодетных

Суд отказал правительству Орловской области в новой отсрочке.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменения определение Залегощенского районного суда, в соответствии с которым правительству Орловской области было отказано в предоставлении отсрочки исполнения решения суда, вынесенного еще 23 ноября 2021 года. Поясним, что вступившим в законную силу решением суда на правительство Орловской области и администрацию Залегощенского района в пределах их компетенции была возложена обязанность по обеспечению земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, системами газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и транспортной инфраструктуры.

Чиновникам на исполнение было отведено два года со дня вступления решения в законную силу, а в силу оно вступило в начала 2022 года. Таким образом, решение суда первой инстанции должно было быть исполнено до февраля 2024 года. Однако, как оказалось, оно не выполнено до сих пор, поскольку чиновники в установленные им сроки почему-то не уложились. В сентябре 2024 года они уже просили об отсрочке. Суд тогда учел их позицию и предоставил правительству области отсрочку исполнения решения до 31 декабря 2025 года.

Удивительно, но и этого срока чиновникам не хватило. В феврале 2026 года они вновь обратились в суд с просьбой продлить срок исполнения еще на один год, до 31 декабря 2026 года. В обоснование своей просьбы правительство региона ссылалось на необходимость завершения администрацией района подготовки проектно-сметной документации и прохождения госэкспертизы, без которых выделение субсидии из областного бюджета невозможно.

Однако суд указал, что с момента вступления решения в законную силу прошло уже более четырех лет, но «достаточных мер по его исполнению принято не было». Ранее предоставленная отсрочка, по мнению суда, позволяла завершить необходимые процедуры, но запланированные действия в установленный срок выполнены не были. А доказательств того, что решение все-таки будет исполнено к новому сроку, правительство не представило.

Суд также отметил, что отсутствие транспортной и коммунальной инфраструктуры угрожает безопасности дорожного движения и нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе многодетных семей, на социальную поддержку. Областной суд согласился с выводами районного суда, указав, что предоставление отсрочки является исключительной мерой и требует доказательств объективной невозможности исполнения решения суда. Таких доказательств правительство области не представило, поэтому ему отказали в новой отсрочке. Определение судебной коллегии уже вступило в законную силу.

ИА “Орелград”