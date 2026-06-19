Материалы проверки орловского техникума направили в прокуратуру

Учреждение заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств на коммуналку.

Главное контрольное управление губернатора Орловской области провело плановую выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и транспорта». Ревизия охватила период с 1 января 2024 года по 30 сентября 2025 года и выявила многочисленные нарушения, включая нецелевое использование бюджетных средств.

Судя по отчету, опубликованному администрацией губернатора, первое, на что обратили внимание контролеры, – это нарушения при получении субсидий на выплаты классным руководителям-кураторам. В 2024 году техникум не подавал заявки на такое финансирование, а в 2025 году направлял их в областной департамент образования с опозданием от 11 до 18 рабочих дней. При этом само вознаграждение педагогам выплачивалось и ревизоры сочли, что средства запрашивались несвоевременно.

Также из отчета следует, что в нарушение Бюджетного кодекса РФ и условий соглашений о субсидии на госзадание техникум направлял бюджетные деньги на оплату коммунальных услуг за тех, кто не имеет отношения к выполнению государственного задания. Речь идет о физических лицах, проживающих в общежитии и жилищном фонде учреждения, а также об арендаторах. По закону такие расходы нельзя покрывать за счет субсидии, выделенной на образовательную деятельность. Контролеры квалифицировали это как нецелевое использование бюджетных средств в соответствии со статьей 306.4 БК РФ.

Помимо этого, проверка выявила нарушение сроков публикации информации о приемке по двум контрактам. Документы направлялись в Федеральное казначейство с задержкой от 3 до 12 рабочих дней. Необоснованное определение начальной цены контрактов было выявлено по восьми закупкам. По мнению ревизоров, техникум использовал коммерческие предложения, которые были несопоставимы с условиями планируемых закупок. В одном случае цены на товар не соответствовали представленным коммерческим предложениям.

Несоблюдение сроков оплаты поставленного товара и оказанных услуг выявлено по восьми фактам, техникум задерживал расчеты с поставщиками. Кроме того, в отчете говорится об искажении отчетности по государственному заданию за первое полугодие 2024 и 2025 годов. В отчетах о выполнении госзадания в столбец «исполнено на отчетную дату» вносились не фактические показатели за полугодие, а факт за полугодие плюс плановые цифры приема на весь год. Это искажало реальную картину выполнения учреждением государственной услуги, считают ревизоры.

Всего в отчете об итогах контрольного мероприятия зафиксировало 24 нарушения. Техникуму было направлено представление об устранении нарушений. Копия представления была направлена в департамент образования Орловской области, как учредителю и главному распорядителю бюджетных средств по данному направлению. Информация о выявленных нарушениях также направлена в прокуратуру Орловской области, в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

ИА “Орелград”