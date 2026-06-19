В Урицком районе семьям погибших бойцов вручили государственные награды

Уроженцы Орловской области отличились при выполнении поставленных задач.

В администрации Урицкого района состоялась церемония вручения государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Выразили соболезнования и отметили значимость вклада бойцов в Победу глава района Николай Тураев и военный комиссар Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов Сергей Кугутов.

Георгиевский Крест IV степени передан семье рядового Юрия Ерофеева. Ордена Мужества посмертно вручены родным рядового Евгения Шульдешова и младшего сержанта Дмитрия Юдина.

В ходе церемонии было отмечено, что эти награды стали символом признания героизма и самоотверженности бойцов, отдавших жизни при защите Отечества. Память о погибших земляках навсегда останется в сердцах жителей района, подчеркнули в администрации района.

ИА «Орелград»