В Урицком районе семьям погибших бойцов вручили государственные награды

19.6.2026 | 11:43 Важное, Новости, СВО

Уроженцы Орловской области отличились при выполнении поставленных задач.

Фото: Администрация Урицкого района Орловской области

В администрации Урицкого района состоялась церемония вручения государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Выразили соболезнования и отметили значимость вклада бойцов в Победу глава района Николай Тураев и военный комиссар Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов Сергей Кугутов.

Георгиевский Крест IV степени передан семье рядового Юрия Ерофеева. Ордена Мужества посмертно вручены родным рядового Евгения Шульдешова и младшего сержанта Дмитрия Юдина.

В ходе церемонии было отмечено, что эти награды стали символом признания героизма и самоотверженности бойцов, отдавших жизни при защите Отечества. Память о погибших земляках навсегда останется в сердцах жителей района, подчеркнули в администрации района.

ИА «Орелград»


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