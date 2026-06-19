Выдачи рыночной и льготной ипотеки сравнялись

Эксперты считают, что это не временное явление.

В первой половине июня 2026 года объем выдач рыночной и льготной ипотеки достиг паритета — по 7 миллиардов рублей каждая. Как отмечают в ВТБ, это не временное явление, а устойчивая тенденция.

Драйверами восстановления рыночного сегмента стали снижение ключевой ставки Центробанка и реализация отложенного спроса. Если в начале года доля ипотеки без господдержки составляла рекордные 18%, то после корректировки условий «семейной» программы с февраля она выросла до 40% по итогам первого полугодия.

«Это не сезонный всплеск, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По прогнозу банка, общий объем выданной ипотеки в России за январь–июнь 2026 года достигнет 2,1 трлн рублей — это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Банка России, количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в Орловской области в апреле 2026 года – 350, в апреле 2025 – 317, в апреле 2024 – 504, апреле 2023 – 658.

ИА “Орелград”