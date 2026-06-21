Орловский предприниматель поплатился за контрафактный карандаш от тараканов  

Продаваемый за 73 рубля товар обошелся в 10 тысяч.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск ООО «Правовая группа «Интеллектуальная собственность» к индивидуальному предпринимателю Падалкину Михаилу Алексеевичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Чистый Дом» и «Техноэкспорт».

23 декабря 2024 года в торговом павильоне на улице Новосильской в Орле был приобретён товар «Шприц-гель», на упаковке которого размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками № 238943, № 848182 («Чистый Дом») и № 868791 («Техноэкспорт»), принадлежащими АО «ТПК «Техноэкспорт». Право на взыскание компенсации перешло к истцу по договору цессии от 1 ноября 2024 года.

Ответчик факт продажи товара не оспаривал, однако настаивал на его оригинальности, ссылаясь на указание на упаковке производителя — ЗАО «ТПК «Техноэкспорт» и наличие QR-кода со ссылкой на сайт правообладателя. Суд отклонил эти доводы, отметив, что на оригинальной продукции с 2019 года размещается специальный DAT-стикер с уникальным кодом для проверки подлинности, который на спорном товаре отсутствовал. Кроме того, штрих-код товара при сканировании показал информацию о креме «Фазенда», а не о заявленном «Шприц-геле», что подтвердило его контрафактное происхождение.

Истец требовал компенсацию в размере 35 тыс. рублей за каждый из трёх товарных знаков. Суд, учитывая характер нарушения, однократность продажи, отсутствие у ответчика специализированной торговли инсектицидами, а также принципы разумности и справедливости, снизил общий размер компенсации до 30 тыс. рублей — по 10 тыс. за каждый товарный знак.

Кроме того, суд взыскал с предпринимателя стоимость товара (73 рубля), почтовые расходы (195,67 рубля), государственную пошлину (10 250 рублей) и расходы на представителя в размере 7 тыс. рублей (вместо заявленных 20 тыс.). Контрафактный товар после вступления решения в силу подлежит уничтожению.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”