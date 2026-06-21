Орловский пенсионер украл шоколадки и подарил их сотруднице пункта выдачи

А потом угрожал полицейскому оружием.

Ливенский районный суд Орловской области в мае вынес приговор в отношении жителя поселка Долгое. Он признан виновным в совершении двух преступлений — кражи из магазина и угрозы применения насилия к представителю власти.

15 декабря 2025 года орловец пришел в магазин «Пятерочка», расположенный на улице Ленина в поселке Долгое. В течение примерно часа он ходил между стеллажами, выбирал товары и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, прятал их под куртку. В числе похищенного оказались молочные коктейли, сушеные ананас и манго, консервы, шоколад. Общая сумма ущерба для ООО «Агроторг» составила 4 659 рублей 09 копеек. После того как пенсионер покинул «Пятерочку» без оплаты этих товаров, директор магазина просмотрела записи с камер наблюдения и вызвала полицию.

В это время пенсионер направился в пункт выдачи «Wildberries». Подошел к столу выдачи заказов и выложил три шоколадки. Сказал «девушка возьмите», после чего вышел. Впоследствии угощение пришлось отдать сотрудникам полиции.

На территории рыночной площади, расположенной рядом с магазином, пенсионера заметил участковый уполномоченный, который находился при исполнении служебных обязанностей в форменном обмундировании. Он представился, предъявил удостоверение и потребовал проехать в отдел для разбирательства.

В ответ пенсионер стал вести себя агрессивно, кричал, пытался уйти. Затем он достал из кармана пневматический газобаллонный пистолет модели «Borner PM-X» (калибр 4,5 мм), внешне напоминающий боевой пистолет Макарова, направил его в сторону сотрудника полиции. Правоохранитель воспринял угрозу как реальную. Он применил физическую силу: схватил вооруженную руку, скрутил ее, и пистолет выпал на землю. Вскоре на место прибыли другие сотрудники полиции, которые доставили пенсионера в отделение. Похищенные продукты были изъяты и возвращены магазину.

В судебном заседании орловец вину не признал. Он утверждал, что не угрожал полицейскому, а пистолет просто лежал у него в кармане. Также он оспаривал количество и стоимость похищенного, заявляя, что взял «примерно в два раза меньше». Однако суд признал его доводы несостоятельными. Кроме того, суд учел, что на предварительном следствии пенсионер давал иные показания, где фактически признавал кражу и пояснял, что похищал товары специально, чтобы спровоцировать встречу с участковым, с которым у него давний конфликт.

Согласно заключению комиссии экспертов, выявлены признаки психического расстройства, не исключающего вменяемости. В связи с этим суд назначил принудительную меру медицинского характера — амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра.

Подсудимый — пенсионер, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется посредственно. Ранее не судим. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначен общий штраф в 40 000 рублей. Пневматический пистолет передан в территориальный орган Росгвардии для решения вопроса о его дальнейшей судьбе.

ИА “Орелград”