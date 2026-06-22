Детский сад обязали отремонтировать дорожки из-за угрозы травм у детей

22.6.2026 | 9:03 Закон и порядок, Новости

Суд удовлетворил иск орловской прокуратуры.

ИА “Орелград”

Поводом для обращения в суд стала проверка, выявившая разрушенное асфальтовое покрытие на внутренней территории учреждения МБДОУ г. Мценска «Детский сад №15».

Как установлено надзорным ведомством, на дорожках и проездах дошкольного учреждения имеются многочисленные трещины, выбоины и неровности. Такое состояние покрытия нарушает санитарные нормы и правила (СП 2.4.3648-20) и создает реальную угрозу получения травм воспитанниками во время прогулок.

Прокуратура требовала привести территорию в порядок, ссылаясь на обязанность образовательной организации обеспечивать безопасные условия для жизни и здоровья детей.

В суде представитель ответчика признал исковые требования в полном объеме. Мценский районный суд обязал руководство учреждения в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить все дефекты покрытия.

ИА “Орелград”


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