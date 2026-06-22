Суд выселил семью из маневренного жилья во Мценске после завершения капремонта

Жительница Орловской области позволила занять квартиру родственнику.

Как установлено в суде, в 2018 году женщине и ее детям (2015, 2017 и 2018 годов рождения) была предоставлена двухкомнатная квартира для временного проживания на период капитального ремонта многоквартирного дома, где семья владеет комнатой. Договор найма был заключен до завершения ремонтных работ.

Капитальный ремонт дома был полностью завершен еще в 2023 году. Однако ответчица не только не освободила маневренное жилье, но и перестала вносить плату за наем, накопив долг более 25 тысяч рублей (с учетом пеней).

В ходе проверки выяснилось, что женщина с детьми в спорной квартире фактически не проживает, а там находится ее родственник. Согласно данным УМВД, все члены семьи зарегистрированы именно по адресу основного жилья.

Но судебное заседание ответчица не явилась, поэтому дело было рассмотрено заочно. Прокуратура поддержала иск администрации.

Мценский районный суд обязал женщину в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в силу освободить квартиру маневренного фонда и передать ее по акту приемки с ключами Управлению по муниципальному имуществу, взыскать с нее государственную пошлину в бюджет города в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”