Орловский губернатор призвал оперативнее убирать беспилотники с полей

Сотрудники сельхозпредприятий в опасности.

Тему губернатор Андрей Клычков поднял в ходе совещания в администрации региона 22 июня.

«Просьба по линии оперативного штаба. Есть беспилотники, которые лежат на полях. Более того, они лежат с неизвестным содержанием. Я думаю, что являются угрозой для жителей».

Глава региона отметил, что на полях работают не только, когда сеют и убирают. В промежутках выполняются технологические задачи.

«Заявки некоторые довольно длительное время находятся на рассмотрении. Прошу подключаться и работу выполнять в более оперативном режиме», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, в течение 21 июня в регионе уничтожены восемь вражеских БПЛА. Днем 19 июня – семь беспилотников, а ночью – шесть объектов. Днем ранее над регионом уничтожены 11 вражеских аппаратов.

ИА “Орелград”