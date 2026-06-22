После трагедии на Оке внимание полиции обратили на нелегальных купальщиков

В субботу две девушки утонули в Орле, хотя городской пляж закрыт.

Вопросы безопасного отдыха у воды обсудили в ходе совещания в администрации региона 22 июня.

«На выходных две девочки погибли на городском пляже. Сейчас следственный комитет занимается. Но девочек уже не вернуть, – сказал Андрей Клычков. – Пляж закрыт для купания».

У регионального МЧС есть проблемы с личным составом, признал Андрей Клычков. Заявил, что не снимает ответственности и с администрации, но …

«А милиция где? Закрытый пляж, а дети купаются. Кто должен этим заниматься? Волонтер должен стоять и отгонять купающихся?»

Несанкционированное купание также отмечено на Орлике в районе сквера «Дворянское гнездо».

«Не моя задача ехать воспитывать. Другие органы должны этим заниматься», – отметил Клычков.

У полиции тоже заметный дефицит кадров, но их форма и появление должны производить более сильный эффект, чем чиновники в гражданке.

«Это же трагедия – 18 лет девчонкам. Просто минута – и нет человека. Причины и последствия важны для статистики. Людей не стало. Если мы видим эти риски, нужно как с пожароопасным периодом – ставить задачи».

Также Андрей Клычков отметил недоработку департамента образования. Вопросы воспитания актуальны круглый год.

ИА “Орелград”