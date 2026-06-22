Правила «правительственного часа» обновили

Орловский облсовет скорректировал порядок проведения своих встреч с членами правительства.

Орловский областной Совет народных депутатов скорректировал процедуру проведения «правительственного часа». Напомним, в рамках данного формата общения депутаты на своих сессиях заслушивают отчеты членов правительства региона и руководителей территориальных органов федеральных ведомств по заранее оговоренным вопросам. Необходимые изменения внесены в закон «О контрольной деятельности Орловского областного Совета народных депутатов».

В частности, уточнены сроки подачи предложений в проект плана проведения «правительственного часа». Отныне инициаторы должны направлять их председателю облсовета не позднее одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, но не менее чем за 15 дней до заседания, на котором планируется утверждение плана. Кроме того, закон закрепляет новый механизм на случай, если заседание облсовета в месяце, когда был запланирован «правительственный час», не состоялось. В такой ситуации вопрос автоматически снимается с рассмотрения, если тема утратила актуальность, а от инициатора не поступило мотивированного предложения о переносе сроков.

«Также парламентарии скорректировали график «правительственного часа», – сообщила пресс-служба Орловского облсовета. – Вопрос о ходе реализации национальных проектов за первое полугодие был снят с июньской повестки в связи с отсутствием полных данных за отчетный период. Одновременно с этим утвержден план на второе полугодие 2026 года. В него вошли темы эффективности мер поддержки малого и среднего предпринимательства в части пониженных налоговых ставок, реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области», динамики кадрового обеспечения системы здравоохранения за 2022-2026 годы, а также предварительные итоги реализации национальных проектов в 2026 году и планы на 2027 год».

На второе полугодие 2026 года в перечень вошло пять актуальных тем. Так, в июле планируется обсудить исполнение закона Орловской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». В качестве основного докладчика депутаты хотят увидеть руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирину Гаврилину.

В сентябре в стенах парламента планируется обсудить реализацию мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в октябре – работу по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также меры, принимаемые для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Но ноябрь намечено обсуждение реализации государственной политики в сфере здравоохранения, включая профилактику, диагностику и лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Депутаты ожидают тематические доклады от департамента здравоохранения Орловской области и территориальных органов Росздравнадзора и Роспотребнадзора. В декабре будет обсуждаться обеспечение прав граждан на получение юридической помощи на территории Орловской области. Тут основной доклад ожидается от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области. К слову, «правительственный час» является одной из форм парламентского контроля, позволяющей депутатам получать оперативную информацию о работе региональных властей и принимать меры по решению актуальных проблем. Перечисленные выше изменения призваны сделать эту процедуру более гибкой и эффективной.

ИА “Орелград”