Орловские теплицы проверили на скрытых вредителей

22.6.2026 | 10:30 Новости, Общество

С 16 по 19 июня инспекторы посетили три предприятия.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Специалисты Россельхознадзора вместе с экспертами ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели масштабную проверку тепличных хозяйств региона. С 16 по 19 июня инспекторы посетили три предприятия — ООО «АПК «Кумир», ООО «Промпарк» и ООО «ЭкоПродукт».

Главная задача рейда — не допустить на грядки закрытого грунта опасных карантинных захватчиков: западного цветочного трипса, табачной белокрылки, южноамериканской томатной моли и вирусов, способных нанести серьёзный урон урожаю.

Обследовано 14 теплиц общей площадью 18,5 гектара, где выращивают томаты и огурцы. Специалисты развесили почти 700 феромонных и клеевых ловушек, а также взяли на анализ 14 проб растительных тканей. Ловушки отправят в лабораторию на идентификацию пойманных насекомых.

На сегодняшний день ни одного карантинного объекта на тепличных культурах в регионе не обнаружено, уточнили в ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА “Орелград”


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