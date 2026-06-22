В детском саду Орла вскрыли нарушения на 10 миллионов рублей

Контрольно-счетная палата областного центра отчиталась о результатах проверки.

Контрольно-счетная палата города Орла проверила эффективность и целевое расходование средств, выделенных из городского бюджета МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида». Проверка охватила весь 2025 год и первый квартал 2026 года. Выявлены многочисленные нарушения на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Так, по мнению КСП, по состоянию на 1 апреля 2026 года штатная численность учреждения оказалась завышена на 11,5 штатных единицы. Это привело к тому, что аудиторы назвали неэффективным расходованием средств субсидии, выделенной детсаду на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Общая сумма превышения, по подсчетам КСП, составила 5,43 миллиона рублей: 4,23 миллиона рублей в 2025 году и 1,2 миллиона рублей в первом квартале 2026 года.

Еще 4,66 миллиона рублей были израсходованы неправомерно, сочли аудиторы. Среди выявленных нарушений они выделяют средства в сумме 1,12 миллиона рублей, направленные на оплату труда заместителей заведующей, не соответствующих квалификационным требованиям по уровню образования. Неправомерные стимулирующие выплаты педагогическим работникам счетная палата оценила в 493,3 тысячи рублей. Кроме того, на оплату труда помощников воспитателя, не имеющих необходимого образования, учреждение потратило еще 3,04 миллиона рублей.

Серьезные нарушения санитарных норм были выявлены и при проверке организации питания воспитанников детского сада. КСП отмечает, что в проверенном периоде не соблюдались минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции, установленные СанПиН, причем происходило это практически по всему перечню продуктов. Воспитанники детского сада длительное время существенно недополучали основные группы продуктов питания, подчеркивают аудиторы. Результаты проверки были рассмотрены на недавно прошедшем заседании коллегии Контрольно-счетной палаты города Орла.

В адрес заведующей детским садом направлено представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Отчет о результатах проверки направлен в Орловский городской Совет народных депутатов, мэру города, начальнику городского управления образования, спорта и физической культуры, а также прокурору Заводского района города Орла для принятия мер прокурорского реагирования.

ИА “Орелград”