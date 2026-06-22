В Орле отреставрируют фасады исторического корпуса ОГУ

Здание педагогического института отреставрируют по научному проекту.

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание пединститута». Напомним, здание расположено в Орле на улице Комсомольской. Сейчас там располагается учебный корпус №1 Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Но много лет оно было известно орловцам как здание педагогического института, в котором, кстати, обучался и работал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Проект реставрации был разработан по заказу университета петербургской компанией «ОТСК», имеющей лицензию Министерства культуры на деятельность по сохранению объектов культурного наследия. Проектом предусмотрены работы по восстановлению отделки фасадов без изменения их исторического облика. Специалисты отремонтируют поврежденные участки штукатурки, восстановят архитектурные детали, в том числе базы и капители колонн, профилированные тяги, кронштейны, сандрики и другие элементы декора.

Будут заменены водосточные трубы, обшивка портиков, отливы. Предусмотрен демонтаж старых козырьков над входами и приямками с установкой новых стеклянных конструкций. Пожарные лестницы очистят от старого покрытия и нанесут новый антикоррозийный состав. Цветовое решение фасадов будет выдержано в исторической гамме: первый этаж – темно-желтый, верхние этажи – светло-желтый, архитектурные детали и профилированные тяги – белый. Цоколь главного фасада останется мраморным.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты с многолетним стажем в области реставрации, провела комплексный анализ документации. В заключении отмечено, что проектные решения сохраняют все ценные исторические элементы памятника, не нарушают предмет охраны, утвержденный управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Градостроительные характеристики, объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов не изменяются. При этом улучшаются условия эксплуатации здания, так как будет восстановлена система организованного водостока.

Эксперты также проверили влияние планируемых работ на конструктивные характеристики и безопасность объекта. Согласно акту, предполагаемые виды работ не окажут негативного воздействия на надежность и безопасность здания. Заказчиком работ по сохранению объекта выступает Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева. Согласно выпискам из ЕГРН, здание находится в федеральной собственности и передано вузу в оперативное управление. Документация разработана на основании задания и разрешения управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области, а также охранного обязательства, утвержденного еще в 2021 году.

Историческое четырехэтажное здание в плане напоминает букву «Ш». Оно было сдано в эксплуатацию 30 июля 1957 года, в период активного восстановления Орла после Великой Отечественной войны. Появление такого значимого образовательного центра стало символом возвращения города к мирной жизни. На протяжении десятилетий педагогический институт был местом притяжения для тысяч учителей и ученых, формировавших интеллектуальный потенциал региона. В 2001 году здание было принято под государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения.

ИА “Орелград”