Студия эстрадного танца «Перезагрузка» из Мценска удостоена почетного звания

Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Орловской области.

Студии эстрадного танца «Перезагрузка» из Мценска присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области». Впервые в истории города.

Коллектив Мценского Дворца культуры получил высокое звание за высокие достижения в сохранении и развитии традиционной культуры и народного художественного творчества региона.

“Этот триумф — заслуга профессионалов своего дела: Седелкиной Ирины Леонидовны и Паршина Дмитрия Юрьевича, – прокомментировали в ДК. – Уважаемые руководители! Ваш профессионализм, ваша энергия и невероятная требовательность привели к этому успеху. За вашими плечами — море побед, но это звание — особенная награда за ваш колоссальный вклад в развитие культуры и воспитание детей нашего города”.

ИА “Орелград”