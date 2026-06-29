Студия эстрадного танца «Перезагрузка» из Мценска удостоена почетного звания

29.6.2026 | 8:30 Культура, Новости

Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Орловской области.

Фото: Мценский Дворец Культуры

Студии эстрадного танца «Перезагрузка» из Мценска присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области». Впервые в истории города.

Коллектив Мценского Дворца культуры получил высокое звание за высокие достижения в сохранении и развитии традиционной культуры и народного художественного творчества региона.

“Этот триумф — заслуга профессионалов своего дела: Седелкиной Ирины Леонидовны и Паршина Дмитрия Юрьевича, – прокомментировали в ДК. – Уважаемые руководители! Ваш профессионализм, ваша энергия и невероятная требовательность привели к этому успеху. За вашими плечами — море побед, но это звание — особенная награда за ваш колоссальный вклад в развитие культуры и воспитание детей нашего города”.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU