КПРФ выдвинула кандидатов на выборы 

28 июня на конференции Орловского областного отделения КПРФ были утверждены списки.

Определили кандидатов на предстоящие выборы в областной Совет, а также в Ливенский и Мценский городские Советы.

Как отметили в партии, выборы проходят в условиях серьезного социально-экономического кризиса, специальной военной операции и беспрецедентного санкционного давления. Коммунисты подчеркнули, что их предложения в такой ситуации становятся особенно востребованными обществом.

Партия убеждена, что область получит дополнительный импульс к развитию благодаря взаимодействию облсовета с губернатором-коммунистом Андреем Клычковым. Это станет возможным при формировании большинства в региональном парламенте и успешной реализации программы развития Орловщины.

Лидеры партийного списка КПРФ:

Василий Иконников — первый секретарь Орловского обкома КПРФ, сенатор Российской Федерации;

Иван Дынкович — первый секретарь Орловского горкома КПРФ, заместитель председателя Орловского областного Совета;

Марина Франко — председатель Орловского областного отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» (экс-депутат горсовета).

Коммунисты заявили, что продолжат активную работу по защите социальных прав трудящихся, бюджетников, детей, пенсионеров, участников СВО и их семей.

“Мы также осуществляем строгий депутатский контроль за деятельностью органов исполнительной власти”, – написал в соцсетях Иван Дынкович.

Напомним, советник губернатора-коммуниста обвиняется в создании преступной группы, мошенничестве и хищениях при закупках медицинского оборудования и строительства мостов.

ИА “Орелград”