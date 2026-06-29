Владелец авто накопил почти 100 тысяч рублей долга за штрафстоянку

29.6.2026 | 9:32 Закон и порядок, Новости

Дело рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Автомобиль был задержан за административное правонарушение и помещен на специализированную стоянку в Московской области. Владелец машины был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, однако до сих пор не забрал свое транспортное средство.

За 74 дня хранения по тарифам, установленным Комитетом по ценам и тарифам Московской области (1270 рублей в сутки), накопился долг в размере 99 980 рублей.

Судебное заседание проходило без участия сторон: представитель истца не явился, а ответчик, будучи надлежащим образом извещенным, в суд не пришел. Решение вынесено в заочной форме. Суд удовлетворил иск охранной компании «Охрана» к гражданину о взыскании задолженности за перемещение и хранение задержанного транспортного средства.

ИА “Орелград”


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