В Орле на стадионе Ленина ликвидируют спортплощадку

Но на ее месте построят новый спортивный объект.

Комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей выдала положительное заключение на демонтаж многофункциональной спортивной площадки на стадионе имени Ленина. На ее месте в рамках благоустройства территории планируется установка современных спортивных тренажеров. Соответствующая документация опубликована на официальном портале регионального правительства.

Речь идет о площадке площадью 597 квадратных метров, расположенной в Орле на улице Тургенева, на территории главного стадиона областной столицы. Объект находится в оперативном управлении ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина». Заключение комиссии было вынесено 24 июня 2026 года. В соответствии с законодательством, перед принятием решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей требуется провести оценку последствий такого решения.

Комиссия, созданная департаментом физической культуры и спорта Орловской области, рассмотрела все необходимые документы, включая акт осмотра объекта, инвентарную карточку и выписку из ЕГРН. Было установлено, что площадка не является объектом культурного наследия, а ее ликвидация, по мнению комиссии, не приведет к сокращению объема социальных услуг, предоставляемых детям. В представленных справках утверждается, что «продолжение оказания услуг детям в целях их физического развития, отдыха и оздоровления будет обеспечено в полном объеме», а в перспективе даже улучшено за счет установки новых тренажеров.

Комиссия пришла к единогласному решению, заключение было выдано положительное. Это означает, что процесс ликвидации старой площадки и благоустройства территории с установкой спортивных тренажеров может быть запущен уже в 2026 году. Также в документации отмечено, что обновление спортивной инфраструктуры стадиона имени Ленина является частью большой работы по созданию комфортной и современной городской среды для занятий спортом и активного отдыха жителей Орла всех возрастов.

ИА “Орелград”