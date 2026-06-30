Орловцы стали брать больше кредитов наличными — рост на 22%

30.6.2026 | 11:12 Новости, Экономика

Это основной драйвер роста розничного кредитования.

ИА “Орелград”

В первом квартале 2026 года объем выданных кредитов жителям Орловской области увеличился на 4% и превысил 13,6 млрд рублей. Основной драйвер роста — кредиты наличными, спрос на которые вырос на 22%. Такие данные на пресс-конференции 26 июня озвучил управляющий ВТБ в регионе Дмитрий Державин.

Динамика связана со снижением ставок по розничным продуктам и упрощением оформления займов через цифровые сервисы, реализацией отложенного спроса. Кроме того, банк расширил возможности рефинансирования действующих кредитов.

Зафиксирован рост интереса к кредитным картам — портфель по этому продукту прибавил 2% за первые три месяца года. Ипотека выросла незначительно – на 2%, автокредит – на 1%.

По словам Дмитрия Державина, первый квартал показал смену тренда: потребительский спрос постепенно восстанавливается, орловцы начали реализовывать отложенные планы.

«Банк России снижает ключевую ставку, это способствует росту любого кредитования. Смягчение условий запускает восстановление отложной активности. Постепенно будет трансформироваться поведение граждан от сберегательной модели к потребительской».

Аналитики ВТБ прогнозируют дальнейшее увеличение кредитного портфеля во втором полугодии, если текущая динамика ставок сохранится.

Розничный портфель пассивов на 1 апреля составил 38 млрд рублей, прибавив 1%.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU