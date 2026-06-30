Орловцы стали брать больше кредитов наличными — рост на 22%

Это основной драйвер роста розничного кредитования.

В первом квартале 2026 года объем выданных кредитов жителям Орловской области увеличился на 4% и превысил 13,6 млрд рублей. Основной драйвер роста — кредиты наличными, спрос на которые вырос на 22%. Такие данные на пресс-конференции 26 июня озвучил управляющий ВТБ в регионе Дмитрий Державин.

Динамика связана со снижением ставок по розничным продуктам и упрощением оформления займов через цифровые сервисы, реализацией отложенного спроса. Кроме того, банк расширил возможности рефинансирования действующих кредитов.

Зафиксирован рост интереса к кредитным картам — портфель по этому продукту прибавил 2% за первые три месяца года. Ипотека выросла незначительно – на 2%, автокредит – на 1%.

По словам Дмитрия Державина, первый квартал показал смену тренда: потребительский спрос постепенно восстанавливается, орловцы начали реализовывать отложенные планы.

«Банк России снижает ключевую ставку, это способствует росту любого кредитования. Смягчение условий запускает восстановление отложной активности. Постепенно будет трансформироваться поведение граждан от сберегательной модели к потребительской».

Аналитики ВТБ прогнозируют дальнейшее увеличение кредитного портфеля во втором полугодии, если текущая динамика ставок сохранится.

Розничный портфель пассивов на 1 апреля составил 38 млрд рублей, прибавив 1%.

ИА “Орелград”