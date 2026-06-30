Администрация Орловской области предупредила об уголовке для перекупов

Чиновники напоминают жителям об ответственности за нелегальную перепродажу топлива.

Если перепродажа бензина ведется систематически с целью получения прибыли, но при этом гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, такие действия попадают под административную ответственность по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ. За это предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

В случаях, когда ущерб от незаконной торговли превышает 3,5 миллиона рублей, нарушителям может грозить уже уголовная ответственность и арест.

Особое внимание власти обращают на правила безопасного хранения бензина. Эта жидкость является легковоспламеняющейся, а ее пары взрывоопасны. Хранить топливо разрешается только в специализированных канистрах с соответствующей маркировкой. Использовать для этих целей обычные пластиковые бутылки, пищевые контейнеры или стеклянную тару категорически запрещено.

Оптимальная температура для хранения бензина — от +5 до +20 градусов, так как резкие перепады и нагрев ускоряют окисление и испарение. Место, где находится топливо, должно быть темным, без доступа прямых солнечных лучей и хорошо проветриваемым. При этом хранить бензин в жилых помещениях строго запрещено. Нарушение установленных правил влечет за собой административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

ИА “Орелград”