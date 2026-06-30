В Орле в суд передано дело организатора подпольной нарколаборатории

У группы злоумышленников был свой интернет-магазин.

Сотрудники УФСБ России по Орловской области совместно с УМВД пресекли деятельность межрегионального наркомагазина. В ходе расследования уголовного дела в отношении двух жителей областного центра 1998 и 2001 годов рождения, которые организовали производство синтетических наркотиков в частном домовладении, был выявлен их сообщник — организатор незаконного бизнеса, гражданин 1995 года рождения.

Как установили оперативники, задержанный являлся одним из администраторов интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ. Именно в его интересах ранее задержанные злоумышленники производили наркотики для последующей продажи.

В ходе обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота более 2 килограммов готового наркотического вещества, а также прекурсоры, химические реагенты и лабораторное оборудование, с помощью которых можно было изготовить еще свыше 6 килограммов наркотиков.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

ИА “Орелград”