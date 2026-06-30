В Орловской области подешевели помидоры и огурцы

Перец и бананы тоже подешевели, благодаря укреплению рубля.

В Орловской области цены в мае снизились, тогда как в целом по стране они выросли. Годовая инфляция в регионе сложилась ниже общероссийской за счет меньшего подорожания продовольственных товаров и услуг, а также более сильного снижения цен на плодоовощную продукцию. Информацию об этом предоставило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

По данным регулятора, наиболее существенное снижение цен в мае зафиксировано на плодоовощную продукцию. Помидоры и огурцы подешевели благодаря сокращению расходов на досвечивание и отопление теплиц весной, а также росту производства тепличной продукции в стране. Кроме того, импортные овощи и фрукты, включая перец и бананы, стали доступнее из-за укрепления рубля. За год плодоовощная продукция в Орловской области подешевела на 15,46 процента.

Снизились в мае и цены на куриные яйца. С приходом тепла и удлинением светового дня продуктивность кур повышается, что увеличивает предложение на рынке. Однако по сравнению с маем прошлого года яйца все же подорожали на 10,04 процента. Сахар, напротив, показал рост цен. Сказалось сезонное снижение производства по сравнению с осенними месяцами, а также перенос производителями возросших затрат в стоимость продукции. В итоге за последние 12 месяцев сахар в регионе подорожал на 0,59 процента.

«Несмотря на то, что инфляция замедляется, все еще сохраняются так называемые проинфляционные риски, – комментирует ситуацию с инфляцией Татьяна Кравченко, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Орловского ГАУ имени Н.В. Парахина. – Такие, к примеру, как пересмотр параметров бюджетной политики и повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса. Именно поэтому на последнем заседании совет директоров Банка России сделал такой осторожный шаг – снизил ключевую ставку всего на 25 базисных пункта. То есть продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, но максимально плавно. Полагаю, мегарегулятор сначала хочет убедиться, что снижение инфляции носит устойчивый характер, а потом уже предпринимать более решительные шаги».

Напомним, Орловское отделение Банка России ранее сообщило, что в годовом выражении продовольственные товары в регионе выросли в цене на 1,78 процента, непродовольственные – на 4,69 процента, а услуги – на 9,83 процента, превысив общую инфляцию в регионе. С исключением сезонного фактора цены в мае снизились по сравнению с апрелем. Как считают специалисты регулятора, основными причинами стали расширение предложения на отдельных продуктовых рынках, снижение спроса на некоторые непродовольственные товары, а также укрепление рубля.

ИА “Орелград”