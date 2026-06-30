В Орловском округе на М-2 «Крым» погибли три человека

Трагедия произошла утром 30 июня на 356-м километре федеральной трассы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2111 1993 года рождения, двигаясь со стороны Орла в направлении Москвы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Ситрак». После этого грузовой автомобиль по инерции столкнулся с легковушкой «Рено Логан», следовавшей в сторону Москвы.

В результате аварии погибли водитель отечественной легковушки и двое его пассажиров — мужчины 1991 и 1996 годов рождения.

На месте происшествия работают экипажи ДПС, движение на данном участке дороги организовано в штатном режиме. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняет пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”