Двоих орловцев осудили за манипуляции с немаркированным табаком

1.7.2026 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Ливенский районный суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Однако сами подсудимые являются жителям Должанского района. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Их признали виновными в приобретении, хранении и перевозке «товаров без маркировки». А именно — табачных изделий.

Уточняется, что при этом конечной целью являлась именно перепродажа нелегального табака. Общая стоимость изъятой продукции составила 1,4 миллиона рублей.

Меру наказания за такие деяния определяет статья 171 УК РФ. В итоге орловцев оштрафовали — одного на 420 тысяч, другого на 400.

ИА «Орелград»


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