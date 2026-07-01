Двоих орловцев осудили за манипуляции с немаркированным табаком

Дело рассматривал Ливенский районный суд.

Однако сами подсудимые являются жителям Должанского района. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Их признали виновными в приобретении, хранении и перевозке «товаров без маркировки». А именно — табачных изделий.

Уточняется, что при этом конечной целью являлась именно перепродажа нелегального табака. Общая стоимость изъятой продукции составила 1,4 миллиона рублей.

Меру наказания за такие деяния определяет статья 171 УК РФ. В итоге орловцев оштрафовали — одного на 420 тысяч, другого на 400.

ИА «Орелград»