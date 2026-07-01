В Орле пытались скрыть травму на производстве

За это суд взыскал с работодателя полмиллиона рублей.

Не самый распространенный иск рассмотрел Советский районный суд города Орла. Подал его местный житель, просивший признать факт получения им травмы на производстве. В качестве ответчика в процессе выступал его работодатель, одно из местных ООО, от которого истец требовал компенсацию морального вреда. В иске орловец указал, что «в результате работы на опасном оборудовании без надлежащей защиты получил перелом костей черепа, ушибленные раны лица, а также лишился нескольких зубов».

Однако, по его версии, работодатель скрыл факт производственной травмы и не стал проводить расследование несчастного случая. Пострадавший пояснил, что не обращался в правоохранительные органы и трудовую инспекцию, поскольку работодатель пообещал возместить ему ущерб в добровольном порядке. Не дождавшись обещанного, пострадавший работник пошел в суд, чтобы там доказать факт получения именно производственной травмы. Он просил взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Представитель ответчика иск не признал, заявив о недоказанности факта получения травмы на производстве и отсутствии доказательств неправомерных действий или бездействия работодателя. Однако суд, изучив материалы дела, допросив свидетелей и оценив представленные доказательства, встал на сторону истца. Он установил, что травма действительно была получена истцом при исполнении трудовых обязанностей. А пресс, на котором он работал, не был оборудован защитными сетками.

Как пояснили в пресс-службе Советского райсуда, факт получения травмы был официально признан несчастным случаем на производстве. Но исковые требования были удовлетворены частично. Суд снизил размер компенсации морального вреда до 500 тысяч рублей, обязав компанию выплатить эту сумму пострадавшему работника. Кроме того, в адрес компании было вынесено частное определение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Также суд уведомил Межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда в Орловской и Брянской областях о выявленных в ходе рассмотрения дела фактах нарушений.

Кстати, ранее эта инспекция проанализировала несчастные случаи, расследованные в первом квартале 2026 года, и определила основные причины производственного травматизма на предприятиях региона. По данным ведомства, в структуре несчастных случаев на производстве в Орловской области преобладают причины организационного характера. Среди них выделяются несколько основных категорий. Прежде всего, это так называемые прочие причины, классифицированные по материалам расследования, среди которых можно отметить внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего, в том числе смерть от общего заболевания.

Также значительную долю составили нарушения технологического процесса, включая неправильную эксплуатацию оборудования и инструмента. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда тоже являются одной из причин травматизма. В данном случае в инспекции говорят об отсутствии инструкций по охране труда и программ проведения инструктажа, недостатках в изложении требований безопасности в самих инструкциях. Кроме того, в число основных причин вошло нарушение Правил дорожного движения, в том числе по вине других участников движения.

По итогам анализа инспекция труда рекомендовала работодателям Орловской области усилить контроль за безопасным выполнением работ. И призвала обратить повышенное внимание на «недопустимость допуска работников к выполнению обязанностей без применения средств индивидуальной защиты, а также к работе на оборудовании, не оснащенном защитными приспособлениями».

ИА “Орелград”