Орловец «толкнул» за полцены чужой автомобиль

Местный житель пытался нажиться за счет машины случайной знакомой.

Любопытное уголовное дело рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Как пояснили в пресс-службе суда, местного жителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере). По версии следствия, подсудимый познакомился с потерпевшей в одном из мессенджеров.

Они начали общаться, и их отношения дошли до того, что вскоре мужчина пожаловался своей новой знакомой на проблемы с собственным автомобилем. Женщина прониклась к нему сочувствием и предложила ему временно воспользоваться ее машиной. Тот согласился, и вскоре ключи и документы от автомобиля автоледи перекочевали в его руки. С ее стороны это было ошибкой, о чем автоледи узнала чуть позже. Орловец же задумал свои финансовые проблемы решить фактически за счет чужого имущества.

Он связался с другим своим знакомым и предложил тому купить у него автомобиль, назначив привлекательную цену. За машину подсудимый просил всего 480 тысяч рублей, хотя ее реальная рыночная стоимость на тот момент превышала 900 тысяч рублей. На такие условия покупатель охотно согласился. Вскоре приятели заключили сделку, причем при составлении договора купли-продажи подсудимый внес в него выдуманные им же паспортные данные владелицы.

Впрочем, афера не прошла, так как перерегистрировать автомобиль на нового владельца не удалось. А вскоре подсудимый и вовсе сам пришел в полицию и оформил явку с повинной. Автомобиль он все-таки вернул законной владелице. В судебном заседании он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевшая заявила суду, что претензий к нему не имеет. Тем не менее, дело было рассмотрено в установленном порядке.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа. Размер санкций в пресс-службе суда называть не стали, но отметили, что вынесенный приговор не обжаловался ни одной из сторон и уже вступил в законную силу. Очевидно, что явка с повинной, полное признание вины и возврат автомобиля смягчили участь орловца, позволив ему избежать более сурового наказания.

ИА “Орелград”