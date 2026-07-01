Сегодня на Орловщине впервые отмечают День ветеранов боевых действий

1.7.2026 | 12:05 Важное, Новости, Общество

Официальное поздравление опубликовал губернатор Андрей Клычков.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

«Мы благодарны защитникам Отечества всех поколений за вклад в укрепление обороны страны, защиту её национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности… Прошу принять мои сердечные пожелания доброго здоровья и мирного неба», – говорится в обращении.

Напомним, данный праздник посвящён тем, кто участвовал в боевых действиях и вооружённых конфликтах после 1945 года. Он отмечается в России ещё с 2009, но не имеет официального федерального статуса (хотя в Госдуме этот вопрос поднимался дважды, в 2022 и 2024).

На данный момент дата официально признана в 51 регионе на местном уровне. В минувшем году в ноябре соответствующий законопроект одобрил и Орловский областной Совет народных депутатов. Таким образом, сегодня на Орловщине праздник отмечается впервые.

ИА «Орелград»


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