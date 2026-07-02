Орловцы теперь могут регистрировать сделки с недвижимостью по биометрии

Законодательное новшество вступило в силу с 1 июля 2026 года.

С 1 июля 2026 года вступила в силу законодательная новелла. Отныне при оформлении дистанционных сделок с недвижимостью стороны смогут подтверждать свою личность с использованием Единой биометрической системы. Об этом было заявлено на пресс-конференции, которую провело Управление Росреестра по Орловской области. Она была посвящена не только нововведениям в сфере регистрации недвижимости, но и текущим итогам работы ведомства.

Как пояснили в региональном Управлении Росреестра, новый механизм призван упростить процедуру онлайн-регистрации. Раньше продавец был обязан лично подавать в Росреестр заявление о согласии на электронную регистрацию сделки. Теперь это можно делать удаленно с помощью биометрии. Правда, усиленная квалифицированная электронная подпись остается обязательной. А биометрия служит дополнительной защитой от мошеннических действий.

По словам исполняющей обязанности руководителя орловского Управления Росреестра Элины Козловой, нововведение повысит безопасность сделок и сделает процесс удобнее для граждан. Также были озвучены итоги работы по «дачной» и «гаражной» амнистиям. С момента запуска этих программ в Орловской области зарегистрировано уже свыше 64 тысяч прав на объекты недвижимости в упрощенном порядке. В рамках «гаражной амнистии» оформлено более 4 тысяч объектов.

Элина Козлова рассказала и о работе по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. По ее словам, специалисты проанализировали сведения о 207 тысячах объектов, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но данные о которых до сих пор не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В результате такой работы в ЕГРН добавили информацию о более чем 24 тысячах владельцев, а около 27 тысяч объектов, прекративших свое существование, сняли с кадастрового учета.

Как уже рассказывал «Орелград», данная работа ведется в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и направлена на создание полного и актуального реестра недвижимости. Что касается итогов встречи, то Элина Козлова подчеркнула: успех в решении поставленных задач зависит от профессионализма сотрудников и ориентации на интересы граждан. По ее словам, озвученные нововведения и системная работа по наполнению реестра направлены на повышение качества услуг в сфере недвижимости и защиту прав собственников в Орловской области.

ИА “Орелград”