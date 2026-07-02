В Орле в молоке нашли слишком много бактерий

2.7.2026 | 10:55 Закон и порядок, Новости

Исследования проводили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ИА “Орелград”

Как рассказали в пресс-службе учреждения, на микробиологические показатели исследовали 15 проб коровьего молока.

В одном из образцов общая бактериальная обсемененность превысила безопасные рамки. Причиной тому стали нарушения, допущенные при производстве, транспортировке или хранении молока.

Эксперты признали, что продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Учреждение оперативно передало соответствующие сведения в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

ИА «Орелград»


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