Орловчанка четверть века прожила в неоформленном доме

Только сейчас суд признал за ней право собственности на недвижимость.

Прецедентное дело рассмотрел Малоархангельский районный суд Орловской области. Иск подала местная жительница, просившая о признании права собственности на жилой дом и земельный участок в силу приобретательной давности. Удивительно, но поводом для обращения в суд стала неудавшаяся сделка, заключенная еще в конце прошлого века. В ходе разбирательства суду реально пришлось заглянуть в достаточно далекое прошлое.

Женщина пояснила суду, что еще в 1999 году она решила купить приглянувшийся ей дом вместе с земельным участком. Детали купли-продажи она обговорила с дочерью владельца этой недвижимости. О серьезности намерений истицы говорит тот факт, что она передала задаток в счет оформления будущего договора. Однако сделка тогда так и не состоялась, но истица сумела доказать в суде уже в наши дни, что произошло это не по ее вине и по независящим от нее обстоятельствам.

Впрочем, задаток она не потеряла, так как, несмотря на отсутствие официально оформленной сделки, она вместе со своей семьей вселилась в спорный дом. В иске было указано, что с тех пор семья постоянно проживает в этом доме и пользуется приусадебным земельным участком. За прошедшие годы семья за свой счет сделала в доме ремонт, провела газо- и водоснабжение, подключила электричество. Истица заявила, что она вот уже более 25 лет открыто и добросовестно владеет лишь формально чужой недвижимостью как своей собственной.

Проблема в том, что с такой недвижимостью сделать она ничего не может. Ее нельзя ни продать, ни подарить, ни даже оставить в наследство. Для этого необходимо оформить право собственности, а при сложившихся обстоятельствах сделать это можно только через суд. И суд запросил необходимые доказательства о прежнем собственнике, привлек к участию в деле его дочь, допросил соседей истицы. Представитель отдела по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района тоже выступил в заседании – он против иска не возражал.

Учитывая все это, суд пришел к выводу, что истица вместе со своей семьей действительно на протяжении многих лет постоянно, добросовестно, открыто и непрерывно владеет жилым домом и земельным участком. Другие граждане за все это время на дом и землю не претендовали, своих прав не заявляли и сейчас. Поэтому исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Спустя четверть века дом и земля, наконец, официально перешли в собственность орловчанки.

ИА “Орелград”