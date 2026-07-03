В Орле жилуправление не ограничило доступ в аварийки

3.7.2026 | 13:36 ЖКХ, Новости

Вопрос пришлось решать через суд.

Орёл. Улица Гайдара. Фото: www.google.com/maps

Нарушения выявила прокуратура Железнодорожного района. Дома по улице Гайдара, 4 и 39, уже расселены, но ещё не снесены.

По закону доступ в них должен быть ограничен. Однако по факту территории не оградили, а двери и окна не заблокировали.

Всё это «создавало возможность для беспрепятственного доступа в аварийные строения» – со всеми вероятными негативными последствиями.

В итоге надзорное ведомство подало иски к «Жилищному управлению города Орла». Советский районный суд удовлетворил требования.

«Исполнение судебных актов находится на контроле», – добавили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU