В Орле жилуправление не ограничило доступ в аварийки

Вопрос пришлось решать через суд.

Нарушения выявила прокуратура Железнодорожного района. Дома по улице Гайдара, 4 и 39, уже расселены, но ещё не снесены.

По закону доступ в них должен быть ограничен. Однако по факту территории не оградили, а двери и окна не заблокировали.

Всё это «создавало возможность для беспрепятственного доступа в аварийные строения» – со всеми вероятными негативными последствиями.

В итоге надзорное ведомство подало иски к «Жилищному управлению города Орла». Советский районный суд удовлетворил требования.

«Исполнение судебных актов находится на контроле», – добавили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»