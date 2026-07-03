В Орле уточнили список домов без горячей воды

Отключения затрагивают десятки зданий.

В «РИР Энерго» уточнили перечень домов в Советском районе, где отключат горячую воду.

Причиной отключений являются плановые ремонты теплосетей, а также капитальная реконструкция одного из участков. Орловцам пришлось столкнуться с неудобствами накануне. В некоторых домах горячую воду дадут с 7 июля. В некоторых — только с 31 августа.

Отключения затрагивают и жителей Северного района, но тут список соответствующих адресов остаётся прежним. (Предоставление коммунальной услуги возобновится здесь раньше, с 5 июля.)

ИА «Орелград»