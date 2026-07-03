Очередной льготник отсудил у депздрава компенсацию морального вреда

3.7.2026 | 13:03 Закон и порядок, Медицина, Новости

Чиновники сыграли свою роль в том, что пациент вовремя не получил лекарства.

Фото: ИА «Орелград»

Департамент здравоохранения Орловской области проиграл очередной суд по иску льготника, имеющего право на бесплатное обеспечение жизненно важным лекарством за счет государства. Счет таким делам ежегодно ведется даже не на десятки, а на сотни. В данном случае Новосильский районный суд изучил иск местного жителя, который четыре месяца не мог получить жизненно важный препарат по льготному рецепту из-за отсутствия закупки со стороны медицинского ведомства.

Как сообщили в пресс-службе суда, льготник состоит на учете у врача с хроническим заболеванием. Он имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет бюджетного финансирования. Но он, как и многие другие жители региона, столкнулся с неприятной ситуацией. Было установлено, что на вновь прописанный ему лечащим врачом препарат рецепты не «отоваривались» в течение четырех месяцев. Как выяснилось, у медицинской организации не было возможности заказать данный лекарственный препарат.

Чтобы не прерывать курс лечения и избежать серьезных последствий для здоровья, пациент был вынужден приобретать препарат за свой счет. В суде он потребовал от департамента здравоохранения Орловской области не только полноценно обеспечить его лекарствами, но и возместить потраченные им на покупку лекарства денежные средства и компенсировать причиненный ему моральный вред. Словом, ситуация для Орловской области типичная. Почти во всех подобных случаях суды встают на сторону льготников.

В данном случае в ходе судебного разбирательства факт нарушения прав истца также полностью подтвердился. Суд пришел к выводу, что отсутствие лекарственного обеспечения создало угрозу для жизни и здоровья пациента и причинило ему физические и нравственные страдания. В связи с этим он удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с департамента в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу, то есть чиновники могут его обжаловать в вышестоящей инстанции. Это означает, что льготнику придется пережить очередные неприятные дни и еще какое-то время ждать отсуженной компенсации. Остается надеяться, что хотя бы этот случай станет напоминанием чиновникам о том, что отказ в предоставлении льготных лекарств недопустим. А пациентам он напомнит о том, что они имеют право требовать восстановления своих прав в судебном порядке, даже если для этого приходится тратить свои личные денежные средства.

ИА “Орелград”


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