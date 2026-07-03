Очередной льготник отсудил у депздрава компенсацию морального вреда

Чиновники сыграли свою роль в том, что пациент вовремя не получил лекарства.

Департамент здравоохранения Орловской области проиграл очередной суд по иску льготника, имеющего право на бесплатное обеспечение жизненно важным лекарством за счет государства. Счет таким делам ежегодно ведется даже не на десятки, а на сотни. В данном случае Новосильский районный суд изучил иск местного жителя, который четыре месяца не мог получить жизненно важный препарат по льготному рецепту из-за отсутствия закупки со стороны медицинского ведомства.

Как сообщили в пресс-службе суда, льготник состоит на учете у врача с хроническим заболеванием. Он имеет право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет бюджетного финансирования. Но он, как и многие другие жители региона, столкнулся с неприятной ситуацией. Было установлено, что на вновь прописанный ему лечащим врачом препарат рецепты не «отоваривались» в течение четырех месяцев. Как выяснилось, у медицинской организации не было возможности заказать данный лекарственный препарат.

Чтобы не прерывать курс лечения и избежать серьезных последствий для здоровья, пациент был вынужден приобретать препарат за свой счет. В суде он потребовал от департамента здравоохранения Орловской области не только полноценно обеспечить его лекарствами, но и возместить потраченные им на покупку лекарства денежные средства и компенсировать причиненный ему моральный вред. Словом, ситуация для Орловской области типичная. Почти во всех подобных случаях суды встают на сторону льготников.

В данном случае в ходе судебного разбирательства факт нарушения прав истца также полностью подтвердился. Суд пришел к выводу, что отсутствие лекарственного обеспечения создало угрозу для жизни и здоровья пациента и причинило ему физические и нравственные страдания. В связи с этим он удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с департамента в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу, то есть чиновники могут его обжаловать в вышестоящей инстанции. Это означает, что льготнику придется пережить очередные неприятные дни и еще какое-то время ждать отсуженной компенсации. Остается надеяться, что хотя бы этот случай станет напоминанием чиновникам о том, что отказ в предоставлении льготных лекарств недопустим. А пациентам он напомнит о том, что они имеют право требовать восстановления своих прав в судебном порядке, даже если для этого приходится тратить свои личные денежные средства.

ИА “Орелград”