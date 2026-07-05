В Орле пройдет «Парад Семьи»

А также еще более десятка праздничных мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.

В Орле стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Основные события пройдут с 3 по 12 июля, а кульминацией станет традиционный «Парад Семьи», который состоится 8 июля в Детском парке. Орел присоединится к этой всероссийской акции уже в третий раз. В 2026 году она объединит жителей более чем 200 городов России.

Мероприятие организовано Орловской епархией, администрацией города Орла и Детским парком, координатором выступает председатель миссионерского отдела Орловской епархии, настоятель Воскресенского храма иерей Сергий Шомин. «Парад Семьи» призван объединить семьи разных поколений, напомнить о высоком призвании семьи, а также привлечь внимание общества к сохранению традиционных семейных ценностей.

«К участию в праздничном шествии приглашаются семьи с детьми, представители общественных объединений, молодежь, духовенство и все жители Орла, поддерживающие традиционные семейные ценности», – сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. 8 июля на 17:40 намечен сбор участников у фонтана в Детском парке, с 18:00 по 18:30 пройдет само шествие по Детскому парку, праздничный молебен и приветственное слово митрополита Орловского и Болховского Тихона, после чего будет дан праздничный концерт.

Парадом праздничные мероприятия не ограничатся. Ранее администрация города Орла утвердила официальный план. Помимо «Парада Семьи», в городе пройдет еще 13 мероприятий в разных локациях. Так, мероприятия стартуют 3 июля с праздничного концерта «День любви» в сквере «Артек» (18:00-20:00), на 5 июля намечен городской праздник «Гимн любви» в городском парке (15:00-20:00), а с 6 по 8 июля пройдет серия мастер-классов «Ромашковое настроение», «Я дарю тебе ромашку», «Ромашка на счастье» и «Счастья вашему дому!» в библиотеках города.

В детских и молодежных библиотеках 8 июля проведут информационно-познавательный час «Любви и веры образец», экскурс в историю «Града Мурома святые» и час православия «Любви чарующая сила», а на площади перед КДЦ «Металлург» тем же вечером пройдут мастер-классы, конкурсы и праздничный концерт. С 10 по 12 июля в городском парке пройдет фестиваль «НеГорький ТЕАТР».

На время проведения фестиваля «НеГорький ТЕАТР» управление по безопасности администрации города Орла обеспечит медицинское обслуживание, разработает схемы эвакуации и речевые модули для участников на случай сигнала «Ракетная опасность». Завершающим аккордом станет проведение 11 июля в сквере генерала Ермолова первого уличного культурно-ботанического фестиваля «Ремесла в тени аллей».

ИА “Орелград”