Под Ливнами сделают акцент на спорте и физкультуре

В Ливенском районе Орловской области обновили программу развития спорта до 2030 года.

Администрация Ливенского района внесла изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта». Как следует из постановления, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2026-2030 годах составит 3,44 миллиона рублей. При этом расходы распределены неравномерно. Так, в 2026-2028 годах ежегодно предусмотрено по 260 тысяч рублей, а на 2029-2030 годы запланировано значительно большее финансирование – 1,275 и 1,384 миллиона рублей соответственно. Это говорит о том, что основные ресурсы будут направлены на развитие спортивной инфраструктуры и поддержку спортсменов в последние годы действия программы.

Она включает в себя четыре основных направления. Первое – организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории района, включая соревнования среди школьников, сельских поселений и работников предприятий. Второе направление посвящено развитию спорта среди инвалидов, третье – спортивно-оздоровительная работа по месту жительства и подготовка спортивного резерва. Четвертое направление ориентировано на внедрение и популяризацию комплекса ГТО среди всех категорий населения.

Особый акцент сделан именно на развитии комплекса ГТО. Предусмотрено проведение испытаний среди учащихся и взрослого населения, а также участие в региональных конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению комплекса. Среди других мероприятий, которые будут проводиться ежегодно до 2030 года, можно отметить районные соревнования по различным видам спорта, смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы, Дни здоровья для работников сельхозпредприятий, чествование ветеранов спорта и лучших спортсменов, а также соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Не забыли местные власти и о поддержке спорта высших достижений. В рамках программы предусмотрено обеспечение спортивной формой, инвентарем и оборудованием районных команд, выступающих на областных и всероссийских соревнованиях. Также запланировано страхование ведущих спортсменов и проведение учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд района и резерва. Ожидаемыми результатами программы названы увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся спортом, улучшение физической подготовленности детей и молодежи, а также повышение готовности населения к труду и защите Родины.

Тем временем на рабочем совещании в администрации Ливен были рассмотрены результаты работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа». Как сообщил ее директор Максим Ашихмин, в 2025 году школа стала организатором крупных межрегиональных соревнований по боксу, универсальному бою и футболу. Знаковым событием стала победа Кирилла Лукьянова на Чемпионате Европы. Ливенский боксер удостоен звания «Мастер спорта» и вошел в сборную России.

На базе учреждения также работал центр тестирования ГТО, а летом были организованы профильные смены для детей. Подводя итоги совещания, заместитель главы Ливен Людмила Полунина рекомендовала коллективу спортшколы продолжить работу по развитию детско-юношеского спорта и подготовке спортсменов высокого уровня, сообщили в администрации города.

ИА “Орелград”