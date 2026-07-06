Александр Муромский получил медаль на СВО

6.7.2026 | 16:15 Новости, СВО

Экс-глава Управления физкультуры и спорта Орловской области участвует в спецоперации.

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

Об этом сообщается в соцсетях «Российского союза боевых искусств». Уточняется, что Александр Муромский находится в зоне СВО именно на службе.

Недавно его отметили медалью Суворова, которая вручается за мужество и отвагу. Бывший орловский чиновник удостоился награды, так как сбил вражеский «ударный беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Лютый»».

Напомним, Муромский возглавлял региональное управление физкультуры и спорта с 2014 под 2017 годы, при губернаторе Вадиме Потомском. Также он запомнился многим орловцам яркими публичными акциями, где демонстрировал личную физическую силу.

Александр Муромский известен как руководитель масштабного проекта «Русские богатыри». Он становился рекордсменом Книги рекордов Гиннесса 11 раз.

ИА «Орелград»


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