Обвиняемого в обмане таксистов на Орловщине будут судить на Урале

Сам он является уроженцем Краснодарского края.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Курганской области.

Известно, что это 36-летний мужчина. В отношении него возбудили дело по статье «мошенничество». К настоящему моменту следствие завершено. Дело передано в суд.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.

Предполагаемую противоправную деятельность пресекли именно в Кургане. Однако следствие считает пострадавшими водителей такси из многих регионов — в том числе, и Орловской области.

По текущей версии, всё происходило в 2024 и 2025 годах. Гражданин зарегистрировался в мобильном приложении сервиса заказа такси как клиент. Он оставлял там заявки на выполнение разнообразных услуг, обещая чаевые.

Например, он просил водителей внести плату за домашнее телевидение или приобрести и доставить на определённый адрес детскую смесь. Когда исполнитель делал обещанное, заказчик не расплачивался с ним и переставал выходить на связь.

От подобных действий пострадали 24 человека из 12 регионов. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»